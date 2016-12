Για 5η συνεχή χρονιά, η Cosmote χαρίζει δώρα επικοινωνίας σε συνδρομητές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας προγραμμάτων COSMOTE, για να τα μοιράσουν στους αγαπημένους τους:

Εάν έχεις πρόγραμμα COSMOTE κινητής τηλεφωνίας, στείλε δωρεάν SMS με τη λέξη ΔΩΡΑ στο 1256 και θα λάβεις έναν κωδικό.

Εάν έχεις πρόγραμμα COSMOTE σταθερής τηλεφωνίας, κάλεσε δωρεάν στο 13888 αν είσαι ιδιώτης ή στο 13818 αν είσαι επαγγελματίας και θα λάβεις έναν κωδικό.

Συμπλήρωσε εδώ τον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου σου και τον κωδικό που έλαβες.

Διάλεξε 3 αγαπημένα σου πρόσωπα και στείλε δώρα επικοινωνίας και ευχές.

Τα δώρα έχουν ως εξής:

100’ ομιλίας για κλήσεις και video-κλήσεις εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής & σταθερής τηλεφωνίας.

εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής & σταθερής τηλεφωνίας. 200 γραπτά μηνύματα (SMS) για αποστολή εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

για αποστολή εντός Ελλάδας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 300 MB για πλοήγηση στο διαδίκτυο εντός Ελλάδας .

Η προσφορά θα διατίθεται ως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 στις 23:59:59. Το κάθε δώρο έχει ισχύ 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον αποδέκτη του ενημερωτικού μηνύματος για τη λήψη του δώρου. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι Συνδρομητές προγραμμάτων COSMOTE, κινητής ή σταθερής. Εξαιρούνται οι Συνδρομητές των προγραμμάτων COSMOTE e- TRACK, COSMOTE Direct Access, COSMOTE Machine to Machine, Καρτοτηλέφωνα, Business Τηλεφωνικές Γραμμές με 30 κανάλια Φωνής και Business Τηλεφωνικές Γραμμές με 30 κανάλια Φωνής DDI. Οι αποδέκτες των Δώρων μπορεί να είναι μόνο συνδρομητές COSMOTE προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας που δεν βρίσκονται σε προσωρινή φραγή ή δεν έχει ακυρωθεί η σύνδεσή τους. Οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας COSMOTE για να λάβουν δώρο θα πρέπει να έχουν προβεί τουλάχιστον σε μία ανανέωση χρόνου ομιλίας τους τελευταίους 12 μήνες.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Cosmote