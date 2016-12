Η Rovio συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την επιτυχία του Angry Birds και κυκλοφορεί έναν ακόμη τίτλο για φορητές συσκευές, αλλά και πάλι με διαφορετικό gameplay. Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί βασίζονται στην άκρως επιτυχημένη φόρμουλα των “τριάδων”, την οποία γνωρίζουμε καλά από παιχνίδια τύπου Candy Crush Saga και Bejeweled.

Το παιχνίδι ονομάζεται Angry Birds Blast! και είναι διαθέσιμο δωρεάν (φυσικά περιλαμβάνει in-app purchases).

Angry Birds Blast! – Τιμή: Δωρεάν





