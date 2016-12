Επιλεγμένα games του App store σε προσφορές οι οποίες ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα:

Warp Shift δωρεάν από €2,99 – iTunes Link

Crashlands στα €1,99 από €4,99 – iTunes Link

Rush Rally 2 στα €1,99 από €3,99 – iTunes Link

This War of Mine στα €1,99 από €2,99 – iTunes Link

Περισσότερες προσφορές σε επιλεγμένα παιχνίδια και εφαρμογές του App store, θα βρείτε εδώ

