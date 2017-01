Η Ecoxgear ανακοίνωσε την EcoBump, μία νέα σειρά μπαταριών εκτάκτου ανάγκης για smartphones οι οποίες θα πωλούνται φορτισμένες και θα διατηρούν την ενέργεια τους για ολόκληρα 5 χρόνια, ωστόσο δεν θα είναι επαναφορτιζόμενες. Η σειρά μπαταριών με την ονομασία EcoBump αναμένεται να χρησιμοποιηθεί δεόντως σε emergency kits παρέχοντας 900mAh σε καταστάσεις εκτάτου ανάγκης και σε μέρη όπου ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει την μπαταρία της συσκευής του και προφανώς δεν διαθέτει κάποια άλλη πηγή τροφοδοσίας.

Η σειρά EcoBump αποτελείται από 3 μοντέλα (Lightning, Micro-USB και USB-C) τα οποία έχουν λάβει ήδη έγκριση της FAA για χρήση σε αεροπορικά ταξίδια και έρχονται σε αδιάβροχη συσκευασία ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν παντού.

Η τιμή διάθεσης των 3 μοντέλων EcoBump στις ΗΠΑ έχει οριστεί στα $14.99 και η κυκλοφορία τους αναμένεται τον Μάρτιο του 2017.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον gadget στο οποίo αξίζει να επενδύσει κανείς για να το έχει εύκαιρο στο αυτοκίνητο, σκάφος, τσάντα ορειβασίας κτλ. για παν ενδεχόμενο… δε νομίζετε; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

