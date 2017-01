Μέχρι σήμερα το μέγεθος των Apple TV apps δεν μπορούσε να ξεπερνάει τα 200MB (φυσικά, επιπλέον περιεχόμενο μπορούσε να γίνει download μετά την εγκατάταση της εφαρμογής) ωστόσο από σήμερα το ελάχιστο αυτό όριο αυξάνεται στα 4GB, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με τις εφαρμογές του App store για iPhone, iPod touch και iPad.

Η αλλαγή θα δώσει τη δυνατότητα στους developers να αναπτύξουν εφαρμογές και παιχνίδια ευκολότερα ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει περισσότερο υλικό στους χρήστες και θα βελτιώσει την εμπειρία χρήσης της συσκευής:

The size limit of a tvOS app bundle has increased from 200 MB to 4 GB, so you can include more media in your submission and provide a complete, rich user experience upon installation. Also, tvOS apps can use On-Demand Resources to host up to 20 GB of additional content on the App Store.

Υπενθυμίζουμε πως τα διαθέσιμα μοντέλα Apple TV 4ης γενιάς έρχονται σε χωρητικότητες των 32GB και 64GB… μήπως ήρθε η ώρα να δούμε αναβαθμίσεις στην σειρά;

Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis