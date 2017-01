Στον απόηχο της παρουσίασης της νέας παιχνιδοκονσόλας Nintendo Switch και των τίτλων της [Nintendo Switch: Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για τη νέα παιχνιδοκονσόλα (τιμή, ημερομηνία κυκλοφορίας, παιχνίδια κ.ά.)], η Nintendo ανακοίνωσε και μία νέα εφαρμογή γονικού ελέγχου για smartphones.

Η εφαρμογή “Nintendo Switch Parental Controls” θα προσφέρει λειτουργίες ορισμού χρονικών ορίων παιχνιδιού ανά ημέρα (με υποστήριξη Notifications για άμεση ενημέρωση του γονέα), ορισμό ηλικιακών περιορισμών περιεχομένου, δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης αλλά και πλήρεις μηνιαίες αναφορές σχετικά με το πόσες ώρες και ποια παιχνίδια απασχολούν τα παιδιά.

Δείτε τις λειτουργίες του “Nintendo Switch Parental Controls” στο βίντεο που ακολουθεί:

Keep the focus on fun by using parental controls to manage how your family interacts with Nintendo Switch. You can manage Nintendo eShop purchases, limit sharing on social networks, restrict access to games based on their ESRB ratings, and more. A free app gives you even more choices and a handy way to manage your Nintendo Switch parental controls from anywhere via your mobile device.

Δεδομένου της ιδιαίτερα καλής σχέσης της Nintendo με την Apple (βλ. αποκλειστική κυκλοφορία των Miitomo και Super Mario Run στο iOS…με το Android να περιμένει μερικούς μήνες) είναι σχεδόν βέβαιο πως το “Nintendo Switch Parental Controls” θα είναι διαθέσιμο στο App store παράλληλα με την κυκλοφορία του Nintendo Switch

Αλήθεια, πως σας φάνηκε το Nintendo Switch; Σκοπεύετε να το αποκτήσετε; Αφήστε το σχόλιο σας, στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis