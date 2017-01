Τα bugs με την εφαρμογή Messages.app τα οποία κρασάρουν τις iOS συσκευές συνεχίζονται, αυτή τη φορά με ένα νέο μήνυμα το οποίο περιέχει μόλις 3 χαρακτήρες:

Πως μπορείτε να αναπαράγετε το bug:

To bug επηρεάζει συσκευές με iOS v10.1.1 έως και iOS 10.2.1.

Σε περίπτωση που κάποιος σας στείλει το σχετικό SMS και κολλήσει η συσκευή σας θα πρέπει να επισκεφτείτε το παρακάτω link από το iPhone σας και να πατήσετε το pop-up “open in iMessage”. Φροντίστε να έχετε κλείσει το Messages.app από το backgroud (2πλό tap στο Home Button και εκκαθάριση της εφαρμογής). Θα δείτε να ανοίγει το Messages.app και να εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: I have just saved your iPhone bro”. Aυτό ήταν, τώρα θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά το Messages.app

Για όσους ενδιαφέρονται, ακολουθεί η τεχνική ανάλυση του bug και του τρόπου που αυτός λειτουργεί:

What you see in the text is the waving white flag emoji, a zero, and the rainbow emoji. The rainbow flag emoji isn’t an emoji in itself, it’s made of three characters: waving white flag, a character called variation sector 16 (VS16 for short), and the rainbow. What VS16 does in this case essentially is tells the device to combine the two surrounding characters into one emoji, yielding the rainbow flag (this is similar to how skin tone modifiers work, but not exactly the same).

The text you’re copying is actually waving white flag, VS16, zero, rainbow emoji. What I’m assuming is happening is that the phone tries to combine the waving white flag and the zero into an emoji, but this obviously can’t be done. Usually the phone wouldn’t try to do this, but it notices that the rainbow emoji is also there, and knows that it can combine the white flag and rainbow emoji, so it tries.