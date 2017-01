Οι πληροφορίες για το επερχόμενο iPhone 8 (αναμένεται το Φθινόπωρο) αυξάνονται βδομάδα με βδομάδα: Νέο design με γυάλινες επιφάνειες εμπρός και πίσω, OLED οθόνη με ελάχιστα περιθώρια που θα “αγκαλιάζει” το σώμα της συσκευής, ενσωματωμένο Home Button μέσα στην οθόνη και ασύρματη φόρτιση είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει μέχρι και σήμερα.

Σειρά έχει η τεχνολογία 3D Touch η οποία φαίνεται πως στο νέο iPhone θα υποστηριχθεί από ένα εξελιγμένο σύστημα αισθητήρων.

Νέα αφορά της KGI θέλει το 3D Touch να αναβαθμίζεται από “FBCB sensor” σε “film sensor“, με στόχο την υποστήριξη των νέων “εύκαμπτων” OLED display που θα διαθέτει το iPhone 8. Η αναβάθμιση αναμένεται να δώσει μεταξύ άλλων αυξημένη ακρίβεια μετρήσεων καθώς και μεγαλύτερο εύρος στα επίπεδα πίεσης που ασκεί ο χρήστης.

