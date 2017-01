Διαθέσιμες είναι εδώ και λίγη ώρα οι νέες εκδόσεις των λειτουργικών iOS και watchOS από την Apple. Τόσο το iOS 10.2.1 όσο και το watchOS 3.1.3 περιλαμβάνουν μκροβελτιώσεις απόδοσης και διορθώσεις bugs και δεν διαθέτουν κάποιο νέο χαρακτηριστικό.

Όπως πάντα, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για Jailbreak της συσκευής σας θα πρέπει να παραμείνετε μακρυά από το iOS 10.2.1 και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις γύρω από το επερχόμενο Jailbreak του iOS 10.2, εδώ. Οι υπόλοιποι, μπορείτε να αναβαθμίσετε τις συσκευές σας άφοβα.

Tags: iOS 10.2.1, watchOS 3.1.3