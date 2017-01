Υπήρχαν φήμες για το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφημίσεων μέσα στην υπηρεσία Facebook Messenger και τώρα έχουμε την πρώτη απόδειξη ότι η Facebook το σκέφτεται πολύ σοβαρά, καθώς πραγματοποιεί ήδη μικρές δοκιμές σε Αυστραλία και Ταϊλάνδη.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο blog του Messenger, οι δοκιμές γίνονται για να βρεθούν νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και των επιχειρήσεων μέσα από την πλατφόρμα του Facebook Messenger. Τονίζεται, επίσης, ότι οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται μέσα στις συνομιλίες των χρηστών, θα υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης/αναφοράς και οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος στον χρήστη χωρίς να έχει ξεκινήσει αυτός/αυτή τη συζήτηση μαζί τους.

Θυμηθείτε ότι οι χρήστες έχουν ήδη τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις επιχειρήσεις είτε με άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων με κάποιον εκπρόσωπο είτε με τα περίφημα bots. Παρόλα αυτά, το “ψωμί” βρίσκεται πάντα στα διαφημιστικά πακέτα της εταιρείας και οι επιχειρήσεις αποκτούν με αυτόν τον τρόπο ακόμα μία πολύ δημοφιλή πλατφόρμα με περισσότερους από 1 δισ. χρήστες για να διαφημίζονται.

