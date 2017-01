Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η Apple κατέβασε το online εργαλείο ελέγχου του Activation Lock Status, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούσαν εύκολα να ενημερωθούν σχετικά με το αν ένα iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch ήταν κλεμμένο!

Ας θυμηθούμε τι γράψαμε τον Οκτώβριο του 2014, όταν η Apple έδωσε σε κυκλοφορία το online εργαλείο ελέγχου του Activation Lock Status:



Η Apple ανέπτυξε και έδωσε σε κυκλοφορία ένα πολύ χρήσιμο online εργαλείο ελέγχου του Activation Lock Status, μέσω του οποίου μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ελέγξετε αν η μεταχειρισμένη συσκευή που θέλετε να αποκτήσετε (π.χ. το iPhone, το iPad ή το iPod touch που βρήκατε στις αγγελίες του iPhoneHellas) παραμένει κλειδωμένη στον προηγούμενο χρήστη! Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στο θέμα της αγοράς μεταχειρισμένου iPhone, iPad ή iPod touch (βλ. Πως να ελέγξετε το Activation Lock και να σιγουρευτείτε πως η συσκευή δεν είναι κλεμμένη… και ουσιαστικά άχρηστη στα χέρια σας), ωστόσο αυτή τη φορά έχουμε μία επίσημη πρόταση από την Apple. Το online εργαλείο είναι διαθέσιμο μέσω του iCloud.com, εδώ, και απλώς απαιτεί την συμπλήρωση του IMEI ή του σειριακού αριθμού της συσκευής:

Σχετικά με το Activation Lock:

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που εισήγαγε η Apple με το iOS 7 ήταν το Activation Lock, μία νέα δικλίδα ασφαλείας για τους χρήστες που σε ενδεχόμενη απώλεια της συσκευής αφαιρεί 3 βασικά δικαιώματα, αν προηγουμένως δεν εισαχθεί ο κωδικός του τελευταίου λογαριασμού Apple ID με τον οποίο η συσκευή ήταν συνδεδεμένη: Turn off Find My iPhone

Erase device

Reactivate device Μία ομολογουμένως πολύ χρήσιμη λειτουργία για τον τελικό χρήστη που μπορεί να δράσει αποτρεπτικά για τους επίδοξους ελαφροχέρηδες που καραδοκούν να αρπάξουν την αγαπημένη σας συσκευή καθώς την καθιστά πρακτικά άχρηστη.

