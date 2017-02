Apple: Οικονομικά αποτελέσματα Q1 2017 με νέα ρεκόρ κερδών

Η Apple ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2017 που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σημειώνοντας νέο ρεκόρ κερδών.

Για το 1ο οικονομικό τρίμηνο του 2017 η Apple σημείωσε $78.4 δισεκατομμύρια έσοδα με καθαρά κέρδη $3.36 ανά μετοχή τα οποία συγκρίνονται με έσοδα $75.9 δισεκατομμυρίων (ή $3.28 ανά μετοχή) του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Τα σημαντικότερα σημεία της ανακοίνωσης:

iPhone: 78.3 εκατ. συσκευές πουλήθηκαν μέσα στο Q1 2017. Αντίστοιχα, το iPad σημείωσε 13.1 εκατ. πωλήσεις ενώ όσον αφορά τα Mac, πουλήθηκαν 5.4 εκατ. συσκευές.

Η ζήτηση για το iPhone 7 Plus ξεπέρασε την διαθέσιμη παραγωγή για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2017 που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι υπηρεσίες (όπως iCloud & Apple Music) σημείωσαν ρεκόρ εσόδων. Η Apple έχει αυτή τη στιγμή 150 εκατ. χρήστες που πληρώνουν κάποια από τις συνδρομητικές υπηρεσίες της Apple. Στόχος της εταιρείας είναι να διπλασιαστεί το κέρδος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, μέσα στην επόμενη τετραετία.

Υπάρχουν παραπάνω από 2.2 εκατ. εφαρμογές & παιχνίδια διαθέσιμα στο App store.

Οι χρήστες του Apple Pay τριπλασιάστηκαν μέσα στο τελευταίο έτος.

Περισσότερο από 1 εκατ. είναι οι χρήστες του CarPlay.

Το iPad διαθέτει το 85% της αγοράς tablet αξίας άνω των $200 στις ΗΠΑ.























