Blackpods Airpods: Για όσους θέλουν μαύρα Airpods

Μία ενδιαφέρουσα λύση για όσους σκέφτονται να αποκτήσουν τα Airpods αλλά δεν τους αρέσει το λευκό χρώμα και θέλουν κάτι σε μαύρο ώστε να ταιριάζει με το Black / Jet Black / Space grey iPhone τους… Blackpods Airpods.

Η εταιρεία βρίσκεται στο Brooklyn των ΗΠΑ και είτε τους στέλνετε τα Airpods σας ώστε να τα βάψουν (κόστος $99) είτε σας στέλνουν απευθείας καινούργια/βαμμένα Blackpods Airpods (κόστος $249). Όλα αυτά φυσικά αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ. Αν είστε Ελλάδα και υπολογίσετε το κόστος μεταφορικών/δασμούς τελωνείων θα σας βγει όσο σχεδόν το iPhone 7. Φυσικά, λεφτά υπάρχουν και προφανώς θα είστε και ο μοναδικός στο χωριό/πόλη σας που θα έχει ασορτί ασύρματα ακουστικά Airpods με το “μαύρο” iPhone σας :)

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

