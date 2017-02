Συμβουλές και κόλπα για το iPhone στο iOS 10 [Μέρος 3ο]

Μια συλλογή χρήσιμων συμβουλών που παρουσιάζουν λειτουργίες του iPhone με iOS 10.

Γρήγορη διαχείριση email

Κατά την προβολή μιας συνομιλίας, σαρώστε ένα μήνυμα προς τα αριστερά για απάντηση, προσθήκη σημαίας ή διαγραφή του. Σαρώστε προς τα δεξιά για να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο.

Γρήγορη εύρεση φωτογραφίας

Οι Φωτογραφίες αναγνωρίζουν αυτόματα μέρη και αντικείμενα στις φωτογραφίες σας ώστε να μπορείτε να τα αναζητάτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις με τη λέξη παραλία ή λυκόσκυλα.

Εύρεση του αυτοκινήτου σας

Όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητό σας μέσω του CarPlay ή ζευγοποιημένο μέσω Bluetooth, οι Χάρτες σημειώνουν αυτόματα το μέρος όπου το σταθμεύετε. Αγγίξτε «Σταθμευμένο αυτοκίνητο» για να επιστρέψετε σε αυτό.

Τραβήξτε υπέροχα πορτρέτα

[iPhone 7 / Plus] Δημιουργήστε μια φωτογραφία με θολό φόντο και ευκρινές θέμα. Σαρώστε για εναλλαγή στο Πορτρέτο και πλαισιώστε τη λήψη. Όταν εμφανιστεί το κίτρινο πλαίσιο «Εφέ βάθους», τραβήξτε τη φωτογραφία.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

