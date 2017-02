YouTube: Τώρα και με Live Streaming στα κινητά

[Δ.Τ.]

Εμείς, εδώ στο YouTube, επικεντρωνόμαστε στο να βρίσκουμε νέους τρόπους για να επιτρέπουμε στους δημιουργούς και θεατές να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με τα βίντεο που βλέπουν. Και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε υποστηρίξει τις ζωντανές μεταδόσεις από το 2011. Και το 2016, γίναμε μάρτυρες των πιο προβεβλημένων ζωντανών μεταδόσεων όλων των εποχών – τα debates των Αμερικανικών Εκλογών 2016 – και παρουσιάσαμε την πρώτη παγκοσμίως ζωντανή μετάδοση 360 μοιρών με ποιότητα 4Κ, σε τόσο μεγάλη κλίμακα και δωρεάν.

Οπότε τι μας περιμένει στην συνέχεια; H παρουσίαση της νέας λειτουργίας ζωντανών μεταδόσεων για κινητά σε κάθε δημιουργό με πάνω από 10.000 συνδρομητές (οι υπόλοιποι θα την αποκτήσετε σύντομα!). Είναι μια νέα αρχή η οποία θα προσφέρει τη δύναμη της ζωντανής μετάδοσης στα χέρια των εκατοντάδων χιλιάδων ταλαντούχων δημιουργών, δίνοντας τους έναν πιο προσωπικό και αυθόρμητο τρόπο να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ζωές τους και την δημιουργικότητά τους.



Η δυνατότητα της ζωντανής μετάδοσης έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή YouTube για κινητά. Το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται να κάνετε για να αρχίσετε να μεταδίδετε είναι να ανοίξετε το YouTube, να πατήσετε το κουμπί «τραβήξτε», και είστε στον αέρα! Τα βίντεο σε ζωντανή μετάδοση θα έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις με τα κανονικά YouTube βίντεο. Μπορούν να αναζητηθούν, να βρεθούν μέσω προτάσεων ή λιστών αναπαραγωγής, και να προστατευθούν από ανεπιθύμητη χρήση. Οι ζωντανές μεταδόσεις μας για κινητά χρησιμοποιούν την σταθερή και σίγουρη δομή του YouTube, δηλαδή θα είναι γρήγορες και αξιόπιστες, σαν το YouTube που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε. Και εργαζόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με εκατοντάδες δημιουργούς για να βελτιώσουμε την εμπειρία των μεταδόσεων για κινητά, την ώρα που μεταδίδουν από ένα καράβι ή απαντούν σε ζωντανές κλήσεις από θαυμαστές τους. Με βάση τα σχόλιά τους, βελτιώσαμε τη ροή των μηνυμάτων στην ζωντανή συνομιλία (η λήψη και η προβολή δύο χιλιάδων μηνυμάτων το δευτερόλεπτο είναι κάτι δύσκολο να διαβάσεις σε πραγματικό χρόνο!) και να επιμένουμε για καλύτερη ποιότητα μετάδοσης σε όλες τις συσκευές.

Σχολιασμός στο forum