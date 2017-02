Επιλεγμένα games του App store σε προσφορά!

Επιλεγμένα games του App store σε προσφορές οι οποίες ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα:

Nimian Legends: BrightRidge HD ΔΩΡΕΑΝ από €1,99 – iTunes Link

Το Motorsport Manager, ένα από τα καλύτερα manager simulation games που δοκιμάσαμε στις iOS συσκευές, προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ από €1,99 – iTunes Link

Pandemic: The Board Game στα €2,99€ από €6,99 – iTunes Link

Mysterium: The Board Game στα €4,99€ από €6,99 – iTunes Link

