Facebook: Στο εξής τα videos θα ξεκινούν αυτόματα με ήχο ($!#%^$%)

Η Facebook ανακοίνωσε επίσημα τις νέες μεγάλες αλλαγές που θα φέρει σύντομα στο κοινωνικό δίκτυο — τόσο στις mobile εφαρμογές, όσο και στη desktop έκδοση — οι οποίες αφορούν κυρίως τα videos που το έχουν κατακλύσει τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο προσεχές μέλλον θα ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή των videos που εμφανίζονται στο News Feed των χρηστών και μάλιστα με ανοιχτό τον ήχο, ο οποίος θα εξασθενεί καθώς ο χρήστης σκρολάρει προς τα κάτω. Παρόλα αυτά, εάν θεωρείτε ενοχλητική τη νέα λειτουργία, τότε θα μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις βρίσκοντας την επιλογή “Videos in News Feed Start With Sound”.

Επιπλέον, η νέα αναβάθμιση θα φέρει βελτιώσεις στην εμφάνιση των videos που έχουν τραβηχτεί σε κάθετο προσανατολισμό (vertical videos) και θα υποστηρίζεται η δυνατότητα να κρατάς το video εμφανές σε ξεχωριστό παράθυρο για να συνεχίζεις την περιήγηση στο News Feed χωρίς να σταματά (picture-in-picture).

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει ξεχωριστή εφαρμογή Facebook Video για τα Apple TV, Amazon Fire TV και τις Smart TVs της Samsung, απ’ όπου θα είναι εφικτή η παρακολούθηση, η αποθήκευση και ο διαμοιρασμός των Facebook videos.

via techgear

