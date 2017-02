Carpool Karaoke: The Series

Σε ένα από τα τηλεοπτικά διαφημιστικά διαλλείματα, κατά τη διάρκεια προβολής της απονομής των μουσικών βραβείων Grammy, η Apple αποκάλυψε τα σχέδια της για το spin-off του Carpool Karaoke, όπου τραγουδιστές και άλλοι celebrities (μέχρι και η Μισέλ Ομπάμα) τραγουδούν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κάνοντας βόλτες στους δρόμους του Λος Άντζελες –ενίοτε και άλλων μεγαλουπόλεων.

Η αρχική ιδέα ανήκει στον Βρετανό ηθοποιό και παρουσιαστή James Corden, ο οποίος κάθεται στο τιμόνι. Το πρώτο Carpool Karaoke είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια σε εκπομπή του BBC με καλεσμένο τον George Michael. Αργότερα μεταφέρθηκε στο CBS, ως ενότητα στην εκπομπή The Late Late Show, την οποία παρουσιάζει ο ίδιος. Πριν από έναν χρόνο η Apple αγόρασε τα δικαιώματα του Carpool Karaoke, προετοιμάζοντας μια νέα, αυτοτελή εκδοχή.

Όπως προκύπτει από το πρώτο διαφημιστικό σποτ, στη νέα έκδοση τον ρόλο του οδηγού-οικοδεσπότη αναλαμβάνουν διάφοροι αστέρες, όπως οι Will Smith, Shaquille O’Neal, Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande, ακόμα και οι Metallica. Ο James Corden θα είναι παραγωγός των 16 ημίωρων επεισοδίων που θα διατεθούν on line μέσω της υπηρεσίας Apple Music και μάλλον θα εμφανιστεί μία φορά στη θέση του οδηγού.

Το Carpool Karaoke θα συνεχίσει και ως ένθετο στο Late Late Show, αλλά μόνο μία φορά τον μήνα. Τα μέχρι σήμερα βίντεο του Carpool Karaoke έχουν γίνει viral στο YouTube, με αποκορύφωμα αυτό με την Adele πριν από έναν χρόνο στους δρόμους του Λονδίνου, το οποίο μετράει περισσότερες από 148 εκατομμύρια προβολές.

via news247

