Η D-Link ανακοίνωσε ότι η νέα κάμερα Omna 180 Cam HD (DSH-C310) είναι διαθέσιμη από σήμερα για αγορά online στο Apple.com, ενώ αργότερα μέσα στο μήνα θα είναι διαθέσιμη και σε καταστήματα της Apple παγκοσμίως.

Η κάμερα Omna 180 Cam HD είναι η πρώτη από τις συσκευές της οικογένειας Omna της D-Link που υποστηρίζουν το HomeKit και αποτελεί μία εύκολη και αξιόπιστη λύση για την ξέγνοιαστη παρακολούθηση του σπιτιού και του γραφείου. Η Omna υποστηρίζει την πλατφόρμα HomeKit επιτρέποντας στους χρήστες να «βρίσκονται πάντα στο σπίτι τους», ενώ διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας με κρυπτογράφηση δεδομένων end-to-end, καθώς και ταυτοποίηση των συσκευών iPhone ή iPad για άμεση σύνδεση με τη κάμερα. Οποτεδήποτε ανιχνεύεται κίνηση, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις με τη μορφή rich notification στην οθόνη κλειδώματος μέσω της εφαρμογής Apple Home, έχοντας μία ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει στο χώρο τους, σε πραγματικό χρόνο.

Διαθεσιμότητα

Η κάμερα Omna 180 Cam HD είναι άμεσα διαθέσιμη για αγορά στο Apple.com και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στα υπόλοιπα καταστήματα Apple στα τέλη του μήνα.

Κύρια χαρακτηριστικά της D-Link Omna 180 Cam HD (DSH-C310)

Η Omna υποστηρίζει την πλατφόρμα HomeKit επιτρέποντας στους χρήστες να «βρίσκονται πάντα στο σπίτι τους». Η δυνατότητα να παρακολουθούν τα πάντα από την iOS συσκευή, τους δίνει την αίσθηση της διαρκούς ασφάλειας, καθώς μπορούν να ρίχνουν μία ματιά στο μωρό στο παιδικό δωμάτιο, ή σε ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας, να ελέγξουν το σκύλο στο σαλόνι, ή απλά να σιγουρευτούν ότι το σπίτι τους είναι ασφαλές ενώ λείπουν σε διακοπές.



Θέαση 180-μοιρών – Η ονομασία Omna προέρχεται από τη λατινική λέξη «omnis» που σημαίνει πλήρης, ολοκληρωμένος. Οι περισσότερες κάμερες προσφέρουν περιορισμένους φακούς με πεδίο 130 μοιρών, σε αντίθεση με τις μοναδικές λύσεις της D-Link με θέαση 180 μοιρών και τεχνολογία de-warping ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει σχεδόν τα πάντα.

– Η ονομασία Omna προέρχεται από τη λατινική λέξη «omnis» που σημαίνει πλήρης, ολοκληρωμένος. Οι περισσότερες κάμερες προσφέρουν περιορισμένους φακούς με πεδίο 130 μοιρών, σε αντίθεση με τις μοναδικές λύσεις της D-Link με θέαση 180 μοιρών και τεχνολογία de-warping ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει σχεδόν τα πάντα. Δυναμικό Streaming βίντεο – Το bitrate του βίντεο προσαρμόζεται συνεχώς στο διαθέσιμο bandwidth για να διασφαλίσει άψογες επιδόσεις.

– Το bitrate του βίντεο προσαρμόζεται συνεχώς στο διαθέσιμο bandwidth για να διασφαλίσει άψογες επιδόσεις. Αμφίδρομη Επικοινωνία Ήχου - Δυνατότητα ακοής και ομιλίας χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο της κάμερας, έτσι ώστε ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είναι στο σπίτι, να μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία του.

- Δυνατότητα ακοής και ομιλίας χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο της κάμερας, έτσι ώστε ακόμη και όταν ο χρήστης δεν είναι στο σπίτι, να μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία του. Νυχτερινή λήψη – Δυνατότητα παρακολούθησης μέχρι και 5 μέτρα στο απόλυτο σκοτάδι με τεχνολογία υπέρυθρων LED.

– Δυνατότητα παρακολούθησης μέχρι και 5 μέτρα στο απόλυτο σκοτάδι με τεχνολογία υπέρυθρων LED. Ανίχνευση Κίνησης – Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων και αυτόματης καταγραφής βίντεο.

– Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων και αυτόματης καταγραφής βίντεο. Καταγραφή τοπικά – Τοπική καταγραφή βίντεο τη στιγμή που ανιχνεύεται μία κίνηση απευθείας σε μια κάρτα microSDXC2 έως 128 GB, προσφέροντας ευελιξία χωρίς περιορισμούς και χωρίς μηνιαίες συνδρομές.

– Τοπική καταγραφή βίντεο τη στιγμή που ανιχνεύεται μία κίνηση απευθείας σε μια κάρτα microSDXC2 έως 128 GB, προσφέροντας ευελιξία χωρίς περιορισμούς και χωρίς μηνιαίες συνδρομές. Μοντέρνος Σχεδιασμός – Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον ενός σύγχρονου σπιτιού ή γραφείου με μία κομψή, διακριτική και μοντέρνα εμφάνιση.

Στην Ελλάδα η κάμερα Omna της D-Link θα είναι διαθέσιμη από το δεύτερο τρίμηνο του 2017 με προτεινόμενη τιμή €199,99.

