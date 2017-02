Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιαπωνικού Mac Otakara, η Apple θα παρουσιάσει σύντομα τους διαδόχους του iPad Pro, ένα ανανεωμένο iPhone SE με χωρητικότητα 128GB αλλά και μία νέα χρωματική επιλογή κόκκινου χρώματος στα iPhone 7 / Plus.

Πότε;

Τον Μάρτιο σε σχετικό event του οποίου η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

To iPad Pro 2 αναμένεται να διατηρηθεί στις διαστάσεις των 12.9 & 9.7 ιντσών ενώ παράλληλα δίπλα του αναμένεται να ανακοινωθούν και 2 νέα μοντέλα 7.9 και 10.5 ιντσών. Για το μοντέλο των 10.5 ιντσών – το οποίο αναμένεται με νέο σχεδιασμό με ελάχιστα ή καθόλου bezels (περιθώρια οθόνης) – μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ. Το μικρότερο μοντέλο των 7.9 ιντσών αναμένεται να αντικαταστήσει την σειρά των iPad mini 4 ως entry-level iPad.

Όσον αφορά την είδηση περί προσθήκης νέου κόκκινου χρώματος στο iPhone 7 / Plus, επιτρέψτε μας να “κρατήσουμε μικρό καλάθι” καθώς η Apple δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιους είδους κινήσεις.

Ποια είναι η δική σας άποψη περί του θέματος; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPad Pro 2, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE