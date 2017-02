Σου έχει τύχει να ταξιδεύεις οδικώς μαζί με την παρέα/οικογένεια σου και να χρειαστεί να φορτίσετε ταυτόχρονα παραπάνω από 2 συσκευές;

Ο φορτιστής αυτοκινήτου Belkin Road Rockstar 7.2 A θα σου δώσει λύση καθώς διαθέτει 4 θύρες USB, από τις οποίες οι δύο βρίσκονται στη θέση που κουμπώνει στον αναπτήρα και άλλες δύο με καλώδιο προέκτασης 1.8 μέτρων το οποίο μπορείς να το στείλεις στα πίσω καθίσματα. Έτσι, μπορείς να φορτίσεις τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα χωρίς πρόβλημα!

Απέκτησε το Belkin Road Rockstar – 4 USB στα €30 από €39,70

