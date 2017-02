4 + 2 νέες διαφημίσεις για τις φωτογραφικές δυνατότητες του iPhone 7 / Plus

Η Apple δημοσίευσε 4 νέες διαφημίσεις που αφορούν την καμπάνια “One Night: Shot on iPhone 7” και προωθούν τις δυνατότητες του iPhone 7 σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού:

One Night in Shanghai — Shot on iPhone 7

Low light photos Shot on iPhone 7 by Jennifer B.

One Night in New York — Shot on iPhone 7

Low light photos Shot on iPhone 7 by Jeremy P.C.

One Night – Johannesburg

Low light photos Shot on iPhone 7 by Elsa B.

One Night in Tokyo — Shot on iPhone 7

Low light photos Shot on iPhone 7 by Laurence B.

Παράλληλα, είχαμε και 2 νέεες διαφημίσεις που αφορούν τη λειτουργία Portrait Mode του iPhone 7 Plus. Το “Portrait camera mode” επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με μικρό βάθος πεδίου απομονώνοντας αυτόματα το background από τα αντικείμενα/πρόσωπα και δημιουργώντας εφφέ Bokeh.

Portrait Mode + iPhone 7 Plus – Alley – Apple

When you shoot in Portrait mode on iPhone 7 Plus, it softens the background. That’s the difference between an alley and a quaint little side street.

Portrait Mode + iPhone 7 Plus – Raconteur – Apple

When you shoot in Portrait mode on iPhone 7 Plus, your subject stands out from the background. And just like that, your grandfather becomes a raconteur.

