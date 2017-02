Στο πλαίσιο του προγράμματoς «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» η iSquare, πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα σχετικά με τη χρήση iPad 1:1 στα σχολεία, η οποία διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα CoSyLlab του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν περίτρανα ότι η χρήση iPad από την πλευρά των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά επωφελής στη μαθησιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα:

οι μαθητές σε ποσοστό 92% , συμφώνησαν ότι ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του iPad κάνει το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό,

σε ποσοστό , συμφώνησαν ότι ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του iPad κάνει το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό, oι γονείς σε ποσοστό 88% δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα όταν χρησιμοποιούν το iPad στη μαθησιακή διαδικασία,

σε ποσοστό δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα όταν χρησιμοποιούν το iPad στη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη χρήση του iPad στη μαθησιακή διαδικασία και θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς θεωρούν ότι τους βοηθά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην επικοινωνία με τους μαθητές

Η έρευνα αυτή είναι η τρίτη πιο εκτενής έρευνα διεθνώς για τη χρήση iPad 1:1 σε αριθμό σχολείων, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και οι εμπλεκόμενοι σε αριθμούς που συμμετείχαν στην έρευνα είναι: 62 τμήματα, 424 γονείς, 53 εκπαιδευτικοί, 1172 μαθητές στα παρακάτω 11 σχολεία:

Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, Νεά Γενιά Ζηρίδη, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Παν. Αθηνών, Πειραϊκά Εκπαιδευτήρια Πράξις & Πράξεις, Anatolia Elementary School, International School of Athens, International School of Piraeus.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ευρήματα που προέκυψαν έχουν σύγκλιση απόψεων και με τις υπόλοιπες διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο γεγονός ότι «η καθημερινή χρήση του iPad στο σχολείο έχει σημαντικό και πολύ θετικό αντίκτυπο στη μάθηση, κι αυτή η χρήση συνδυάζεται με αλλαγές στην παιδαγωγική».

Με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποδεικνύεται και έμπρακτα, ότι το πρόγραμμα της iSquare «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια σε τουλάχιστον 25 σχολεία σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο εκπαίδευσης αυτών των σχολείων, προσφέροντάς τους μια πραγματικά αναβαθμισμένη διδασκαλία, βελτιώνοντας πέρα από τις καθαρά μαθησιακές τους επιδόσεις και όλες τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται πλέον στον 21ο αιώνα και δημιουργεί μαθητές έτοιμους να ανταποκριθούν στην νέα πραγματικότητα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest και ειδικότερα στον πυλώνα «Δράσεις για την Εκπαίδευση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link : http://www.isquare.gr/education

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από το παρακάτω link το pdf με τα βασικά στοιχεία της έρευνας: http://www.isquare.gr/sites/downloads/iPad_research.zip

