Ξεκινάνε επίσημα οι διαφημίσεις στα videos του Facebook (@!#$@!!)

Επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, οι φήμες που ήθελαν τη Facebook να προσθέτει διαφημίσεις μέσα στα videos του κοινωνικού δικτύου. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις δοκιμές για την εμφάνιση αυτών των διαφημίσεων σε συνεργασία με επιλεγμένους δημιουργούς περιεχομένου στις ΗΠΑ, με τα ποσοστά να ορίζονται στο 55% – 45% υπέρ τους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Recode, οι διαφημίσεις μπορούν να έχουν διάρκεια έως 20 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να υπάρχει χρονική απόσταση τουλάχιστον 2 λεπτών, αν ο δημιουργός του video αποφασίσει να προσθέσει παραπάνω από μία διαφήμιση στο ίδιο video.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα στην τοποθέτηση διαφημίσεων έχουν μόνο οι Pages ή τα προφίλ με περισσότερους από 2.000 followers ή όσοι έχουν περισσότερους από 300 θεατές ταυτόχρονα στα Live Videos. Σε ό,τι αφορά τα τελευταία, ο δημιουργός του Live Video επιτρέπεται να πραγματοποιήσει “διάλειμμα για διαφήμιση” αφότου βρεθεί για τουλάχιστον 4 λεπτά στον “αέρα” και στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιήσει νέα διαλείμματα κάθε 5 λεπτά.

Αφού θα βγαίνει και επίσημα πλέον “ψωμάκι” από τα videos, φανταστείτε τι έχει να γίνει από τώρα και στο εξής…

