Ο χρήστης dsmpampis του iPhoneHellas forum δοκιμάζει και μας παρουσιάζει έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο για να επαναφέρετε την αρχική γυαλάδα του Apple Watch (Stainless Steel), να εξαφανίσετε τυχόν γρατσουνιές και να το κάνετε σαν καινούργιο!

Η λύση είναι φθηνή απλά χρειάζεται υπομονή και προσοχή. Το Apple Watch μου είχε πολλές γρατσουνιές και δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι, γι’αυτό ψάχνοντας στο Web βρήκα την λύση! Το όνομα αυτής: Cape Cod

Είναι πανάκια με ειδικό διάλυμα για γυάλισμα. Η διαδικασία είναι απλή απλά θέλει χρόνο. Π.χ. εμένα μου πήρε περίπου μια ώρα. Να πω ότι καλά αν το δοκιμάσει κάποιος να καλύψει την οθόνη με χαρτοταινία ώστε να μπορέσει να γυαλίσει και τα σημεία περιμετρικά από την οθόνη αλλά και να μην την γρατσουνίσει. Φωτογραφίες του Apple Watch, πριν και μετά την χρήση του Cape Cod:

Το Apple Watch (Stainless Steel) πριν την χρήση του Cape Cod (click στις εικόνες για να τις δείτε σε πλήρες μέγεθος)

Το Apple Watch (Stainless Steel) μετά την χρήση του Cape Cod (click στις εικόνες για να τις δείτε σε πλήρες μέγεθος)

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα πανάκια καθαρισμού Cape Cod από το Amazon.co.uk, προς €6.5 (£5.49)

