Ευχάριστα νέα για τους κατόχους Apple TV 4 που θέλουν να κάνουν Jailbreak την συσκευή τους καθώς όπως ανακοίνωσε ο Jonathan Levin (software consultant και iOS internals expert), ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Apple TV 4 Jailbreak tool για το tvOS 10.0-10.1 και σύντομα αναμένεται η διάθεση του στο κοινό:

Took buying another 10.1 TV to make up for one I foolishly botched, but the #TvOS #Jailbreak is finally done! Details, download coming soon. pic.twitter.com/ksc0270y6F — Jonathan Levin (@Morpheus______) February 26, 2017

Όπως αναμένεται, οι εκδόσεις του tvOS από την 10.1.1 και έπειτα δεν θα υποστηρίζονται από το επερχόμενο Jailbreak tool καθώς η Apple έχει φροντίσει να κλείσει το σχετικό κενό ασφαλείας (CVE-2017-2370) που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία.

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Apple TV 4