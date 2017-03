Τα Facebook Reactions έρχονται στο Facebook Messenger

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η Facebook πρόσθεσε τα περίφημα Reactions στο κοινωνικό δίκτυο και ουσιαστικά τώρα μας επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν ότι θα γίνει από την πρώτη στιγμή. Η πρώτη επίσημη εξήγηση για την προσθήκη τους ήταν να μας δώσουν περισσότερους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων μας για όσα βλέπουμε στο News Feed μας, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι το emoji που επιλέγουμε διαμορφώνει σημαντικά αυτά που θα εμφανιστούν μελλοντικά στη ροή μας.

“Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου παρατηρήσαμε ότι εάν κάποιος χρήστης επιλέξει ένα Reaction σε μια ανάρτηση, τότε είναι μία ακόμα πιο σοβαρή ένδειξη ότι θα ήθελε να δει παρόμοιο υλικό σε σύγκριση με ένα απλό Like”

Αυτό συνεπάγεται ότι έγιναν τροποποιήσεις στον αλγόριθμο του News Feed έτσι ώστε τα Reactions να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη βαρύτητα σε σύγκριση με τα απλά Likes. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίδραση “Love” επιλέχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη μέσα σε αυτό το διάστημα με σχεδόν 300 δισ. καταγραφές.

Ενσωμάτωση των Reactions στο Facebook Messenger

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα Reactions έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται αρκετά από τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου και να αποτελούν σημαντικό κομμάτι του αλγορίθμου. Γι’ αυτό, η εταιρεία ετοιμάζεται να τα ενσωματώσει και στην πλατφόρμα Facebook Messenger.

Ήδη έχουν εμφανιστεί σε μικρές ομάδες χρηστών μέσα στις συνομιλίες τους, απ’ όπου βλέπουμε και τα πρώτα screenshots. Ο χρήστης αρκεί να επιλέξει ένα οποιοδήποτε μήνυμα μέσα σε μια συνομιλία για να του εμφανιστεί πληθώρα από emojis και ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνεται και το περίφημο “thumbs down” (ή “dislike” αν προτιμάτε).

Λογικά, σε κάποιο από τα επερχόμενα updates του Facebook Messenger θα τα δούμε όλοι.

