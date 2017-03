Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τότε που άνοιξε τις πόρτες του το κατάστημα Gearbest και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει προλάβει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο και να θεωρείται από τους κορυφαίους προορισμούς για την αγορά συσκευών από την Κίνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κατάστημα γιορτάζει την τρίτη επέτειο με μια εντυπωσιακή εκπτωτική ενέργεια που χωρίζεται σε τρεις χρονικές περιόδους και καθεμία περιλαμβάνει διαφορετικά προϊόντα και διαφορετικές εκπτώσεις, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε για να πετύχετε καλύτερη τιμή. Αν σας αρέσει κάτι, φροντίστε να το προμηθευτείτε όσο είναι καιρός. Η πρώτη φάση καλύπτει την περίοδο 9-14 Μαρτίου, η δεύτερη φάση — είναι το κύριο εορταστικό event — από τις 14-18 Μαρτίου και η τρίτη φάση είναι το after party από 18 έως 20 Μαρτίου.

Παράλληλα, το Gearbest θα πουλά Lucky Bags που περιλαμβάνουν προϊόντα πολλαπλάσιας αξίας από αυτήν της τιμής πώλησης και σε κάθε ένα από αυτά θα υπάρχει ξεχωριστό δώρο για τον πελάτη. Το μόνο στοιχείο που έχει ο χρήστης αφορά την κατηγορία προϊόντος (TV box, smartphone ή quadcopter).

Κρατήστε, επίσης, ότι έχει αναρτηθεί ξεχωριστή υποσελίδα για την εκδήλωση που περιλαμβάνει εκπτωτικά κουπόνια, υποσελίδα με games για να σας δοθούν έξτρα GB points, ενώ τρέχει διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα OnePlus 3T ή ένα quadcopter!

Μην χάνετε χρόνο, επωφεληθείτε από τις τεράστιες εκπτώσεις του Gearbest και κερδίστε πλούσια δώρα!