Clash Royale: Έρχεται 2vs2 mode!

To Clash Royale, ίσως το καλύτερο mobile game των τελευταίων ετών, ετοιμάζεται για μία μεγάλη αλλαγή που θα τονώσει ακόμη περισσότερο τον εθιστικό χαρακτήρα του και θα μας κάνει να κολλήσουμε ακόμη περισσότερο στις οθόνες των κινητών μας! Ετοιμαστείτε για 2vs2 mode!

Όπως μάθαμε, στο νέο mode του Clash Royale οι 2 παίχτες θα διαθέτουν από 10 elixir bars, ωστόσο αυτές θα αναπληρώνονται 15% πιο αργά σε σχέση με το κλασικό 1vs1 mode. Τα spells (π.χ Rage) και οι κάρτες θα επιδρούν και στον συμπαίκτη μας με μόνη εξαίρεση το Elixir Collector το οποίο θα δίνει elixir μόνο στον παίκτη που έπαιξε την κάρτα.

As revealed in the latest Radio Royale podcast episode, in this mode both players will have 10 elixir bars – with the elixir replenishing 15% slower than usual, and even though Elixir Collectors won’t be shared, buffing cards like Rage will buff all units. Also, the bottom arena is extended by 4 tiles to fit the two towers next to each other.

