Η Apple ανανέωσε τις θήκες προστασίας που προσφέρει για το iPhone 7 (σιλικόνης και δερμάτινες) με νέες χρωματικές αποχρώσεις:

iPhone 7 New Silicone Cases

Από αριστερά προς δεξιά: Azure, Camellia, Pebble. Τιμή, στο αμερικανικό Apple store: $35 για το iPhone 7 και $39 για το iPhone 7 Plus.

iPhone 7 New Leather Cases

Από αριστερά προς δεξιά: Sapphire, Taupe, Berry. Τιμή, στο αμερικανικό Apple store: $45 για το iPhone 7 και $49 για το iPhone 7 Plus.

