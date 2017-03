Facebook Messenger: Τώρα και με Reactions & Mentions

Η δοκιμαστική περίοδος ολοκληρώθηκε και η Facebook προχωρά στην ενσωμάτωση των Reactions στην πλατφόρμα Facebook Messenger. Με τη νέα αναβάθμιση της εφαρμογής για συσκευές iOS και Android, οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα μηνύματα των συνομιλητών τους κρατώντας παρατεταμένα αυτό που τους ενδιαφέρει για να αφήσουν Like, Love, Angry κλπ.

Επίσης, ο αποστολέας του συγκεκριμένου μηνύματος θα μπορεί να δει ποιοι, πόσοι και τι είδους αντίδραση άφησαν στο μήνυμα του, μια λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη σε ομαδικές συνομιλίες π.χ. για να κανονιστεί μια συνάντηση.

Παράλληλα, η εταιρεία λανσάρει και τη λειτουργία Mentions στις ομαδικές συνομιλίες, έτσι ώστε ένας χρήστης να μπορεί να τονίσει το όνομα κάποιου άλλου και να βεβαιωθεί ότι θα δει το συγκεκριμένο μήνυμα μέσα στο thread της συζήτησης.

