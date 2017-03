Ένα αγόρι τεσσάρων ετών επικοινώνησε τηλεφωνικά με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, όταν η μητέρα του έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος και τη ψηφιακή βοηθό Siri, όπως ανέφερε η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου.

Όπως εκτιμάται, αφού πρώτα ξεκλείδωσε το iPhone φέρνοντας τη συσκευή σε επαφή με το δάκτυλο της μητέρας του, χωρίς να χρειαστεί να θυμηθεί κάποιον κωδικό, στη συνέχεια ζήτησε από τη Siri να καλέσει τον τηλεφωνικό αριθμό άμεσης βοήθειας (999 στη Βρετανία). Στο ηχητικό απόσπασμα που έδωσε στη δημοσιότητα η αγγλική αστυνομία, ο μικρός Ρόμαν ακούγεται να λέει ότι η μητέρα του είναι νεκρή, αφού είχε κλειστά τα μάτια της και το αγόρι νόμιζε ότι δεν αναπνέει.

Στην προκειμένη περίπτωση, λειτούργησε επίσης θετικά αφού κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος, το γεγονός ότι το τετράχρονο αγόρι γνώριζε τη διεύθυνση του σπιτιού του και έτσι δεν απαιτήθηκε ο εντοπισμός του σημείου της κλήσης. Επίσης, όπως είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, έπαιξε βασικό ρόλο ότι το παιδί είχε προφανώς διδαχθεί από τους γονείς του πως να αντιδράσει σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης και έκανε αυτό που έπρεπε.

Η άμεση επέμβαση των διασωστών πιστεύεται ότι έσωσε τη ζωή της μητέρας του Ρόμαν. Όταν έφτασαν στο σπίτι βρήκαν εκείνον, τον δίδυμο αδερφό του και το μικρότερο αδερφάκι τους κοντά στη μητέρα τους. Αφού τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις της, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

via news247

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: Siri