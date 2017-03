Τρεις νέες διαφημίσεις για την καμπάνια της Apple η οποία προωθεί το iPad Pro ως αντικαταστάτη του PC. Απολαύστε τες:

iPad Pro — All day battery — Apple

Real problems…answered. Your computer battery could last all day, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro — All your school stuff — Apple

Real problems…answered. Your computer could be your notebooks, textbooks and more, if your computer was an iPad Pro.

iPad Pro— Light and powerful — Apple

Real problems…answered. Your computer could be light and powerful, if your computer was an iPad Pro.

