Μετά από σχεδόν έναν χρόνο δοκιμών, η Facebook λανσάρει και επίσημα πλέον για τους χρήστες στις ΗΠΑ τον ψηφιακό βοηθό “Messenger M” για την πλατφόρμα Facebook Messenger. Αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη τύπου Siri, Google Assistant ή Bixby ή , αλλά με λογισμικό που υποβάλει προτάσεις στους χρήστες ανάλογα με το θέμα της συζήτησης τους.

Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις κάποιον συνομιλητή “που είσαι;”, τότε θα σου εμφανιστεί έναν pop-up μήνυμα με την πρόταση να μοιραστείς την τοποθεσία σου. Πατώντας επάνω στο μήνυμα θα γίνει αυτόματα η ενέργεια που επιθυμείς, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω κινήσεις από μέρους σου. Αν κρατήσεις πατημένο το pop-up μήνυμα, τότε θα εμφανιστούν περισσότερες προτάσεις, ενώ μπορείς να το παραβλέψεις σέρνωντας το στο πλάι.

Όπως κάθε άλλος ψηφιακός βοηθός, έτσι και το “Messenger M” θα εμφανίζει καλύτερες προτάσεις όσο μαθαίνει τον χρήστη. Για την ώρα, πάντως, υποστηρίζει προτάσεις για stickers, αποστολή/παραλαβή χρημάτων, διαμοιρασμό τοποθεσίας, κλήση Uber ή Lyft, δημοσκοπήσεις σε ομαδικές συνομιλίες και υπενθυμίσεις για κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.

Το λανσάρισμα του Messenger M γίνεται σε συσκευές iOS και Android, αρχικά στις ΗΠΑ και σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες χώρες. Όταν εμφανιστεί και στην Ελλάδα, καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τον καταργήσετε από τις ρυθμίσεις του Facebook Messenger.

via techgear

