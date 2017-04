Το Spotify έρχεται στο Apple Watch

Το όραμα και η επιμονή του developer Andrew Chang που εδώ και μήνες προσπαθεί να φέρει την εμπειρία της μουσικής υπηρεσίας Spotify στο Apple Watch φαίνεται πως ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μία επίσημη συνεργασία με το ίδιο το Spotify!

Hi all, thanks for your patience and understanding. I’m thrilled to announce that I’ll be working closely with Spotify to bring Snowy to the Apple Watch as part of an official Spotify iOS app. Spotify’s powerful iOS SDK made it possible to develop Snowy, but I can’t wait to take things to the next level with the expertise and tools available at Spotify. While I can’t give any estimates as to when it’ll be available, you can rest assured that a Spotify Apple Watch companion app is in the pipeline.