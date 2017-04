Η Apple μας εκπλήσσει ευχάριστα προσφέροντας τις εφαρμογές iMovie, Numbers, Keynote, Pages και GarageBand εντελώς δωρεάν, τόσο για χρήστες Mac όσο και για χρήστες iOS.

Από το 2013 και μέχρι εχτές, οι εφαρμογές αυτές παρέχονταν δωρεάν σε όλους τους χρήστες που αποκτούσαν ένα νέο Mac ή μία νέα iOS συσκευή, ωστόσο πλέον παρέχονται χωρίς χρέωση σε όλους ανεξαιρέτως.

Ακολουθούν τα download links για τις εφαρμογές τις Apple:



via macuser

