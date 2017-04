Μετά την μεγάλη επιτυχία του Elago W3, του stand που μετατρέπει το Apple Watch σε vintage Macintosh, η Elago προχωράει στην κυκλοφορία ενός νέου το-θέλω-τώρα αξεσουάρ το οποίο μετατρέπει το iPhone σε vintage Macintosh. To Elago M4:

To Elago M4 κοστίζει $34.99 και είναι συμβατό με iPhone 7, iPhone 6S & iPhone 6. Μπορείτε να το αποκτήσετε, από εδώ.

