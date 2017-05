H Deutsche Bank δημοσίευσε μία ενδιαφέρουσα λίστα με τις τιμές πώλησης του iPhone 7 σε 33 χώρες ανά τον κόσμο. Όλα τα δεδομένα αφορούν το μοντέλο iPhone 7 128GB με τις τιμές να καθορίζονται από τα Apple Stores στις χώρες όπου υπάρχουν και από τους επίσημους αντιπροσώπους στις υπόλοιπες.

Όσον αφορά τις τιμές πώλησης στις ΗΠΑ αξίζει να σημειώσουμε πως σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος της εκάστοτε Πολιτείας:

It’s important to note that US prices exclude the sales tax because it differs from one state to another. Online prices in the United Kingdom and other countries include the sales tax so that’s something to keep in mind when comparing local iPhone prices to those in the US.

Που βρίσκεται η Ελλάδα; Το iPhone 7 στην Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας των ακριβότερων χωρών με την επίσημη τιμή πώλησης μέσω των επίσημων αντιπροσώπων να είναι στα €939 (~$1,028 την στιγμή που δημιουργήθηκε η σχετική λίστα):

Turkey—$1,200 Brazil—$1,115 Russia—$1,086 Greece—$1,028 Poland—$1,005 Italy—$995 Czech Republic—$994 Norway—$993 Denmark—$986 Sweden—$982 Portugal—$973 Finland—$973 Ireland—$973 New Zealand—$972 France—$962 Spain—$962 Netherlands—$962 Belgium—$962 Austria—$951 Germany—$951 Mexico—$941 Australia—$926 India—$902 China—$899 United Kingdom—$898 Switzerland—$886 The Philippines—$885 Singapore—$874 Canada—$855 Malaysia—$846 Hong Kong—$821 Japan—$815 United States—$815

