Η Apple εξαγόρασε την εταιρεία πίσω από την εφαρμογή παρακολούθησης ύπνου Beddit, η οποία αναλύσει τους καρδιακούς παλμούς, τον ρυθμό της αναπνοής, το ροχαλητό και τις κινήσεις του χρήστη κατά την διάρκεια του ύπνου.

Το Beddit καταγράφει όλα τα απαραίτητα δεδομένα μέσω μίας “έξυπνης ταινίας” η οποία τοποθετείται κάτω από το σεντόνι του χρήστη και στη συνέχεια μεταφέρει ασύρματα, μέσω bluetooth, τις σχετικές μετρήσεις στην εφαρμογή που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης στο iPhone, iPad ή Apple Watch του.

Η εξαγορά έγινε γνωστή από την αλλαγή στην υποσελίδα “Πολιτική Απορρήτου” της ιστοσελίδας του Beddit:

Beddit has been acquired by Apple. Your personal data will be collected, used and disclosed in accordance with the Apple Privacy Policy.

Connecting Apple HealthKit & Beddit

You can use Apple HealthKit to connect the Health app to the Beddit mobile app. Connecting the Health and Beddit apps is optional, and you control what data flows between the apps.

Beddit can sync data collected by the sleep monitor, such as Sleep Analysis, Heart Rate, and Respiratory Rate, to the Health app. You can also choose to allow Beddit to sync data you have stored in the Health app, including gender, date of birth, height, and weight.

Beddit handles all data, including data synced from the Health app, in accordance with the Apple Privacy Policy.