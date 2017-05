Η Konami ανακοίνωσε επίσημα ότι μέσα στο Μάιο θα κυκλοφορήσει την έκδοση του PES 2017 για συσκευές iOS και Android, η οποία κλασικά θα είναι δωρεάν ωστόσο θα περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών για in-app αγορές, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης.

Η εταιρεία έχει λάβει άδεια για την χρήση των πραγματικών ομάδων, παικτών και σταδίων, καθώς και της διοργάνωσης του UEFA Champions League. Το PES 2017 Mobile βασίζεται στην ίδια μηχανή gaming με την έκδοση για κονσόλες και το gameplay είναι βελτιστοποιημένο για τις οθόνες των smartphones και των tablets.



via techgear

