Legend of Zelda: Έρχεται στο iPhone / iPad

Μετά την μεγάλη επιτυχία του Super Mario Run και του Fire Emblem: Heroes η Nintendo ετοιμάζει ένα ακόμη δημοφιλή τίτλο για την mobile αγορά… το Legend of Zelda!

Η είδηση έρχεται από την Wall Street Journal η οποία αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα πως η Nintendo αναπτύσσει ένα “Legend of Zelda” smartphone game, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά από τη διάθεση του Animal Crossing στο App store. Ωστόσο, η κυκλοφορία του Animal Crossing έχει ήδη καθυστερήσει καθώς αν και το αναμέναμε πριν τον Απρίλιο, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε στο App store μετά το 2ο εξάμηνο του 2017.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Legend of Zelda που ετοιμάζει η Nintendo για το iOS και τα ερώτημα είναι πολλά: Θα είναι full 3D RPG; Μήπως port από κάποιο από τα παλαιότερα 2D Zelda RPGs; Σε τι τιμή θα κυκλοφορήσει; Θα διαθέτει in-app purchases;

Η απάντηση στα 2 τελευταία ερωτήματα είναι πιθανότατα “Premium” και “Ναι”, ωστόσο αναμένουμε επίσημες πληροφορίες από την ίδια την Nintendo. Μέχρι τότε, η συζήτηση συνεχίζεται στο forum

