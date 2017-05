To iPhone 7 Plus και το μπαρμπέρικο

Η νέα, διασκεδαστική, διαφήμιση της Apple για το iPhone 7 Plus και τη λειτουργία Portrait mode:

Το “Portrait” camera mode επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με μικρό βάθος πεδίου απομονώνοντας αυτόματα το background από τα αντικείμενα/πρόσωπα και δημιουργώντας εφφέ Bokeh.

iPhone 7 Plus — Barbers — Apple

In Portrait mode on the iPhone 7 Plus, you don’t just look good. You look fantastic.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 7 Plus