H Apple σταματάει την ανάπτυξη του iPad Mini;

Περιμένετε πότε η Apple θα ανακοινώσει το νέο iPad Mini 5; Ίσως θα χρειαστεί να περιμένετε για πάντα καθώς δημοσίευμα του BGR αναφέρει πως η Apple σκοπεύει να σταματήσει την ανάπτυξη των iPad Mini!

Εφόσον οι πληροφορίες του BGR επιβεβαιωθούν και η Apple σταματήσει την ανάπτυξη του iPad Mini, η σειρά των iPad θα έχει ως εξής:

Το 1ο μοντέλο iPad Mini ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2012 . Ας θυμηθούμε τι είχαμε γράψει τότε:

Το νέο mini tablet της Apple ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο event με τίτλο “We’ve got a little more to show you” βάζοντας τέλος στις φήμες μηνών! Ας δούμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του: Οθόνη 7,9 ιντσών

Οθόνη 7,9 ιντσών και ανάλυση 1024×768, ίδια με του iPad και iPad 2 (με την ανάλυση αυτή υποστηρίζονται απευθείας οι χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές του App store). Τα pixels per inch (ppi) ανέρχονται σε 163, σε αντίθεση με το iPad 2 το οποίο διέθετε 132ppi. Το iPad 3 με την Retina display διαθέτει 264ppi.

Διαστάσεις

Το iPad mini έχει ύψος 20 cm, πλατος 13,47 cm, πάχος 7.2 χιλιοστά και βάρος 308 γραμμάρια για την έκδοση WiFi και 312gr για την WiFi+Cellular Επεξεργαστής dual core A5

O επεξεργααστής του iPad mini είναι dual core A5, όπως και στο iPad 2. Στις επόμενες ημέρες και μετά τα πρώτα tear-down θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Lightning connector

To iPad mini υποστηρίζει -όπως και το iPhone 5- το νέο τύπο lightning connector. Nano SIM

To iPad mini υποστηρίζει -όπως και το iPhone 5- το νέο τύπο καρτών nano-SIM. Siri

Το iPad mini υποστηρίζει την υπηρεσία προσωπικού βοηθού Siri. FaceTime HD camera

Εμπρόσθια κάμερα με αισθητήρα 1.2MP και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 720p HD. Δυνατότητα βιντεοκλήσεων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και υποστήριξη αυτόματης αναγνώρισης προσώπων (Face detection). iSight camera

Οπίσθα κάμερα με αισθητήρα 5MP και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 1080p HD με λειτουργία σταθεροποίησης και αυτόματης εστίασης. Σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά να αναφερθούμε ότι η κάμερα iSight διαθέτει ƒ/2.4 aperture και five-element lens με υβριδικό υπέρυθρο φίλτρο για περισσότερο ακριβή και ολοκληρωμένα χρώματα. LTE (4G)

Το iPad mini υποστηρίζει τη νέα γενιά δικτύων LTE (4G). Dual band 802.11n WiFi

802.11n WiFi με υποστήριξη δικτύων 2.4GHz και 5GHz. Διάρκεια μπαταρίας

- Μέχρι 10 ώρες χρήσης για πλοήγηση στο web, παρακολούθηση βίντεο ή αναπαραγωγή μουσικής μέσω Wi-Fi

– Μέχρι 9 ώρες χρήσης για πλοήγηση στο web, παρακολούθηση βίντεο ή αναπαραγωγή μουσικής μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας Διαθέσιμα χρώματα

H συσκευή θα προσφέρεται σε μαύρο και λευκό χρώμα (για πρώτη φορά σε iPad, εκτός του μπροστινού πλαισίου της οθόνης είναι ανοδιωμένο και το αλουμινένιο πίσω περίβλημα – για το μαύρο χρώμα) Διαθεσιμότητα

Οι προπαραγγελίες αρχίζουν από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου και το iPad mini WiFi θα είναι στις 2 Νοεμβρίου διαθέσιμο σε 34 χώρες (μεταξύ αυτών ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Σινγκαπούρη και Αυστραλία κ.α) iPad mini accessories

Τα γνώριμα smart covers και smart cases του iPad θα είναι διαθέσιμα και για το iPad mini. Φυσικά, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο μέγεθος. Τα iPad Mini Smart Cover θα είναι διαθέσιμα σε κόκκινο, γκρίζο, σκούρο γκρίζο, ροζ, πράσινο και μπλε χρώμα. Οι τιμές του iPad mini στην Ελλάδα έχουν διαμορφωθεί ως εξής: iPad mini Wi-Fi

- iPad mini Wi-Fi 16GB: 359€

– iPad mini Wi-Fi 32GB: 459€

– iPad mini Wi-Fi 64GB: 569€ iPad mini Wi-Fi + Cellular

- iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB: 499€

– iPad mini Wi-Fi + Cellular 32GB: 599€

– iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB: 699€ Συνοπτικά, πρόκειται για μία συσκευή που έρχεται να καλύψει συγκεκριμένο κενό της αγοράς. Το iPad έπαιζε εδώ και καιρό χωρίς αντίπαλο στην κατηγορία των 9-10 ιντσών και παραχωρούσε έδαφος στον ανταγωνισμό μοναχά στις μικρότερες ίντσες. Κρίνοντας από τα όσα είδαμε σήμερα στο event η Apple κινείται επιθετικά και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς και δεν αργήσει να αποκτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της 7ιντσης πίτας.

