Ghouls’n Ghosts: Διαθέσιμο στο App store

Η Capcom πιστή στο ραντεβού της, μας δίνει ένα ακόμη διαμαντάκι της χρυσής ιστορίας των platform games με την κυκλοφορία του Ghouls’n Ghosts, του sequel του Ghosts ‘N’ Goblins το οποίο και κυκλοφόρησε πριν από περίπου 2 μήνες στο App store!

Ghouls’n Ghosts – Τιμή: €1,09





Ghouls’n Ghosts features:

New Tricks – Sir Arthur can now fire directly up or down when jumping.

New Gear – Equip the golden armor and charge up your weapons to release powerful magical attacks.

Even More Boss Fights – Battle against seven bosses including Cerberus, Beelzebub and Loki.

Touch Screen Controls – Multiple control options, optimized for mobile.

Two Modes – “Casual mode” has been adjusted for ease of play and “classic mode” follows the original specifications.

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis