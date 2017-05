Τον Απρίλιο, υπήρξαν πληροφορίες πως η Apple αναπτύσσει μία λύση για την συνεχή μέτρηση και έλεγχο του σακχάρου του αίματος των χρηστών. Σήμερα, το CNBC αναφέρει πως ο ίδιος ο Tim Cook δοκιμάζει καθημερινά την νέα αυτή συσκευή μέσα στο campus της Apple.

A source said that Cook was wearing a prototype glucose-tracker on the Apple Watch, which points to future applications that would make the device a “must have” for millions of people with diabetes — or at risk for the disease.

Σε παλαιότερη ομιλία του Tim Cook, τον Φεβρουάριο, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης ο CEO της Apple αποκάλυψε πως ο ίδιος φοράει καθημερινά και για εβδομάδες μία συσκευή ελέγχου σακχάρου αίματος:

“I just took it off before coming on this trip.”

Με τους κλασικούς μετρητές σακχάρου να είναι ογκώδεις και δύσχρηστοι, μία ενδεχόμενη λύση η οποία θα μπορούσε να φοριέται στο χέρι – είτε με ένα νέο Apple Watch με βελτιωμένους αισθητήρες είτε παράλληλα με το Apple Watch, ως επιπλέον αξεσουάρ/λουράκι – θα έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να ελέγχουν τα επίπεδα σακχάρου του αίματος τους εύκολα μέσα στην καθημερινότητα τους.

Όπως ανέφερε ο Tim Cook:

“It’s mentally anguishing to stick yourself many times a day to check your blood sugar.”

“There is lots of hope out there that if someone has constant knowledge of what they’re eating, they can instantly know what causes the response… and that they can adjust well before they become diabetic.”

“This is an area where I’m very excited about Apple’s contribution.”

“Very excited.”