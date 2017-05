Πριν από λίγα λεπτά σας δείξαμε την πρώτη θήκη που φέρεται να ανήκει στο επερχόμενο iPhone X (iPhone 8). Σειρά στα leaks έχουν οι θήκες των iPad Pro 12.9” αλλά και του επερχόμενου iPad Pro 10.5” το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί με ελαχιστοποιημένα bezels και Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη της συσκευής, όπως το iPhone X (iPhone 8).

Οι κατασκευαστές θηκών προστασίας έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια μία αξιοσέβαστη πηγή πληροφοριών για τον εξωτερικό σχεδιασμό των επερχόμενων μοντέλων iPhone και iPad. Απομένει να δούμε αν θα επαληθευτούν και αυτή τη φορά.

Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου iPad Pro με οθόνη 10.5 ιντσών και νέο σχεδιασμό με ελάχιστα ή καθόλου bezels (περιθώρια οθόνης) φαίνεται πως έχουν λογική και πως το νούμερο των 10.5 ιντσών δεν είναι διόλου τυχαίο.

Όπως αναφέρει ο Dan Provost της Studio Neat, το πλάτος ενός iPad Pro 10.5 ιντσών θα ήταν ίσο με το ύψος της οθόνης του iPad mini.

Παράλληλα, το νέο iPad Pro 10.5 ιντσών θα διέθετε την ίδια ανάλυση οθόνης όπως το iPad Pro 12.9 ιντσών (2732 x 2048) αλλά και τον ίδιο αριθμό εικονοστοιχείων ανά ίντσα με το iPad mini (326 ppi):

The math works out perfectly. This new 10.5″ iPad would have the exact same resolution as the 12.9″ iPad Pro (2732 x 2048), but the same pixel density of the iPad mini (326 ppi instead of 264 ppi). Crunch the numbers, do a little Pythagorean Theorem, and you end up with a screen 10.5″ diagonal (10.47″ to be precise, but none of Apple’s stated screen sizes are exact).

In terms of physcial dimensions, the width of this 10.5″ screen would be exactly the same as the height of the iPad mini screen.