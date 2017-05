Η IKEA ανακοινώνει πως η καινοτόμος σειρά φωτιστικών Trådfri θα υποστηρίζει σύντομα το HomeKit, την έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης οικοιακών συσκευών της Apple.

Η σειρά Trådfri περιλαμβάνει φωτιστικά, λαμπτήρες, αισθητήρες κίνησης, ασύρματους ροοστάτες και ήδη διαθέτει μία συνεργαζόμενη εφαρμογή διαχείρισης μέσω του App store. Ωστόσο, η υποστήριξη του HomeKit θα φέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες αυτοματισμού διαμέσου της εφαρμογής Apple Home.app στους χρήστες iPhone, iPad και Apple Watch.

Tags: Homekit