Απολαύστε το 1ο trailer για το ντοκιμαντέρ του Puff Daddy με τίτλο “Can’t Stop Won’t Stop: A Bad Boy Story“, το οποίο και θα προβληθεί σε αποκλειστική πρεμιέρα στο Apple Music στις 25 Ιουνίου.

Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Sean Combs (Puff Daddy) και την άνοδο του στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας στα μέσα των 90s:

Tags: Apple Music