Η Google ανακοινώνει ότι η εφαρμογή αναζήτησης της Google έχει πλέον την δυνατότητα να προφέρει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στα Ελληνικά για πολλαπλά θέματα. Στα δύο λειτουργικά συστήματα (iOS και Android), θα παρατηρήσετε ότι η Google μπορεί να απαντήσει σε όρους αναζήτησης στα Ελληνικά που κυμαίνονται από τον καιρό μέχρι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι δυνατό καθώς το χαρακτηριστικό της αναζήτησης Text-to-Speech στα Ελληνικά έχει πλέον ενεργοποιηθεί, χρησιμοποιώντας το προηγμένο νευρωνικό δίκτυο της αυτόματης αναγνώρισης φωνής (Automatic Speech Recognition/ ASR) και τις τεχνολογίες Text-to-Speech (TTS) όπως αναπτύχθηκαν από την ομάδα ομιλίας της Google.

Σιγουρευτείτε ότι οι ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου είναι στα Ελληνικά και δοκιμάστε να ρωτήσετε το Google (χρησιμοποιώντας την φωνή σας) έναν όρο αναζήτησης στις ακόλουθες θεματικές. Για παράδειγμα μπορείτε να ρωτήσετε:



Καιρός : Ο καιρός στην Αθήνα’, ή‘ καιρός σήμερα’

: Ο καιρός στην Αθήνα’, ή‘ καιρός σήμερα’ Ποδόσφαιρο : Μπορείτε επίσης να βρείτε το πρόγραμμα της Superleague! Δοκιμάστε να πείτε: ‘Χρονοδιάγραμμα για το πρωτάθλημα Super League Ελλάδας’ ή ‘Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ελλάδας’.

: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πρόγραμμα της Superleague! Δοκιμάστε να πείτε: ‘Χρονοδιάγραμμα για το πρωτάθλημα Super League Ελλάδας’ ή ‘Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ελλάδας’. Υπολογιστής : Ρωτήσετε ‘23 συν 45’ ή ‘52 μείον 37’

: Ρωτήσετε ‘23 συν 45’ ή ‘52 μείον 37’ Μετάφραση: Δοκιμάστε να πείτε ‘Γεια σας στα αγγλικά’

Για τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Google στο iOS, αγγίξτε το μικρόφωνο στην μπάρα αναζήτησης της εφαρμογής Google, θα δείτε ένα εικονίδιο υδρογείου στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το για να προσθέσετε τα Ελληνικά.

