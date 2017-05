Το Cone – Live Color Picker αποτελεί μία άκρως ενδιαφέρουσα εφαρμογή για όσους ασχολούνται με τη γραφιστική καθώς εύκολα και γρήγορα αναγνωρίζει χρώματα Pantone στον πραγματικό κόσμο!

Ο χρήστης απλώς στοχεύει με την οπίσθια κάμερα του iPhone και στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το Pantone χρώμα μαζί με τον χρωματικό κώδικα hex!

Cone – Live Color Picker features:

Real-time Preview: Cone starts previewing colors in real time as soon as the app is launched

Pantone Colors: Shows the closest Pantone colors to the captured colors.

Freeze Frame: Are the colors on move? Instantly freeze the frame and pick colors in your own time

Copy and Share: Easily copy color codes and use them in Sketch or PS (on macOS 10.12 and iOS 10)

Color Palette: Creates a beautiful palette for every saved color.

Cone – Live Color Picker – Τιμή: €2,29



